Meryem Uzerli iç çamaşırı giydiği fotoğrafını paylaştı takipçileri aşka geldi
Meryem Uzerli, iç çamaşırı giydiği son fotoğrafıyla takipçileri tarafından hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.
Son olarak paylaştığı askılı pozuyla gündeme gelen Meryem Uzerli'den cesur bir paylaşım daha geldi. Kendisine yapılan kötü yorumları ve eleştirileri umursamadan fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Uzerli'nin son paylaşımı olay yarattı.
5,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu pozunu paylaşan Uzerli, kısa süre içerisinde 55 bini aşkın beğeni almayı başardı. Bir süredir İspanya’da bulunan Meryem Uzerli, bu fotoğrafı da kaldığı otelin odasından yayınladı.
Transparan kıyafeti haftalarca konuşulmuştu: Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay Cannes Film Festival'inde giydiği kıyafetle hem Türkiye hem de dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Peki Meryem Uzerli kimdir?: Uzerli 12 ağustos 1983 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur.