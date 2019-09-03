Meryem Uzerli Hürrem Sultan'a geri dönüş yaptı hafızaları tazeledi

Sütlü kahve tonlarında, adeta bir nişan elbisesini andıran kıyafet, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakterine gönderme yaptı. Cariye kıyafeti ile dikkat çeken Uzerli için 'Yine Hürrem Sultan olmuş' yorumları yapıldı.