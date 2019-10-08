Meryem Uzerli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra dünyaya açılıyor yeni dizisi ses getirecek
İki yıldır ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra Netflix’te yayınlanan Alman dizisinde boy göstermeye hazırlanıyor.
İki yıl önce ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz hafta Netflix’te yayınlanan Alman dizisi ‘Dark’ için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Video’su, projenin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından beğenilen Meryem Uzerli, anlaşma sağlanırsa, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.
Projeyi ailesiyle paylaştı: Şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Uzerli’nin heyecanını ilk olarak ailesiyle paylaştığı öğrenildi. Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor.
Yakında İstanbul'a geliyor: Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor. Yapıma dahil olabileceği için festival davetlerini kabul etmeyen oyuncu, 20 Ekim’de ‘Kovan’ filmi sebebiyle İstanbul’a gelecek.