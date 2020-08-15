Meryem Uzerli derin göğüs dekoltesiyle olay yarattı sosyal medyadan paylaştı
Meryem Uzerli, sosyal medya hesabı Instagram'dan derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozunu paylaştı, binlerce beğeni alan Uzerli, hayranlarını mest etti.
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran Meryem Uzerli, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Uzerli, dikkat çeken bu paylaşımlarına son olarak bir yenisini ekledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.
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Meryem Uzerli, çekim sonrası verdiği pozları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni yağarken, binlerce yorum yapıldı.
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Öte yandan Meryem Uzerli önceki gün, boyalarla oynayan kızı Lara'ya yüz mankenliği yaptı.
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