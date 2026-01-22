Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti! Flaş kararı almasına sebep olan gerekçeye bakın
Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Ünlü isim, burada yaşadığı süreçte yoğun bir endişe ve baskı altında olduğunu ima ederken, aldığı ani kararın arkasında psikolojik olarak yıprandığı bir dönemin olduğu mesajını verdi. Taşkın'ın bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"GÖZALTINA ALINMA KORKUSUYLA UYUYORDUM"
Türkiye'de kaldığı son günlerde büyük bir korku ve stres altında yaşadığını ifade eden Taşkın, "Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum.
Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum." dedi.