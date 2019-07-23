Merve Sevi'nin mayolu pozu sosyal medyayı salladı
Yalancı Yarım adlı dizi ile hafızalara kazınan 31 yaşındaki Merve Sevi, Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Star TV ekranlarında 2006 yılında yayınlanan Yalancı Yarim dizisiyle üne kavuşan güzel oyuncu Merve Sevi, uzun zamandır ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı kareye de, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu düştü.
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Oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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Sevi, diğer bir tatil paylaşımına ise "Sakin ol" mesajını yazdı.
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