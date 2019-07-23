Merve Sevi'nin mayolu pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı kareye de, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu düştü.