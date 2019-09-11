Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla yeni bir tartışma başlattı

Merve Sanay 1,3 Milyon kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesabından yayınladığı koltuk altı fotoğrafına, "Eveeet Türkiye'de yeni bir akım başlatıyorum... Sadece erkeklerin mi koltuk altı kılı olabilir? Kimse bizi kalıba sokamaz. Farkındalık yaratıyoruz! Hadi bakalım feministleri görelim." notunu ekledi.