Merve Özbey'in konserinde olay çıktı! Soruşturma açıldı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz günlerde lüks bir mekanda konser verdi. Bir grup arkadaş, Merve Özbey'in konserine izlemek için gitti. Konserin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, grup içerisinde bulunan genç kızlar mekanda bulunan diğer müşteriler tarafından rahatsız edildi. Gruptaki erkekler ise durumu fark ettiğinde kız arkadaşlarını rahatsız eden gençleri uyarmak istedi.