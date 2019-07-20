Merve Özbey'in konserinde olay çıktı! Soruşturma açıldı
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in lüks bir mekanda verdiği konserde güvenlikler ve gençler birbirine girdi. Güvenliklere soruşturma açıldı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey geçtiğimiz günlerde lüks bir mekanda konser verdi. Bir grup arkadaş, Merve Özbey'in konserine izlemek için gitti. Konserin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, grup içerisinde bulunan genç kızlar mekanda bulunan diğer müşteriler tarafından rahatsız edildi. Gruptaki erkekler ise durumu fark ettiğinde kız arkadaşlarını rahatsız eden gençleri uyarmak istedi.
İddiaya göre, bu sırada mekanın güvenlik görevlileri gelerek gençleri uyarmaya başladı. Gençler olayda kendilerinin mağdur olduklarını ileri sürse de yine iddiaya göre mekanın güvenlik görevlileri grubu yaka paça dışarı çıkarttı.
Güvenlik görevlilerine direnen gençlerin bazılarının cep telefonları kırıldı ve yara aldılar.
Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan gençlerin ihbarı üzerine lüks mekânın güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.