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Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı...

Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaşarak çok duygusal bir yazı kaleme aldı.

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Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için İnstagram'da duygusal bir paylaşımda bulundu.  “Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun?" diye başladığı yazıda, Özbey şöyle devam etti:

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Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. 

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Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....

Baba seni çok özledim!

Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim!

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