Merve Özbey'den babalar günü paylaşımı: O yüzden mi ağladın baba....
Ünlü şarkıcı Merve Özbey'den duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı...
Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaşarak çok duygusal bir yazı kaleme aldı.
Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için İnstagram'da duygusal bir paylaşımda bulundu. “Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun?" diye başladığı yazıda, Özbey şöyle devam etti:
Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim.
Baba seni çok özledim!
Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim!