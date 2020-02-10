Merve Özbey Kenan Koçak evlendi düğün dansları olay oldu
Geçtiğimiz günlerde kına gecesi ile adından söz ettiren Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi. İkilinin, dansları sosyal medyaya damga vurdu.
İki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile Aralık ayında nişanlanan Merve Özbey, geçtiğimiz hafta düzenlenen kına gecesinin ardından dün akşam gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi. İkilinin, düğünü Raffles Otel'de gerçekleşti.
Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, dün evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. İkilinin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.
Muradına eren Merve Özbey, Raffles Otel'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin ilk dansları ise sosyal medyaya damga vurdu. Merve Özbey, gelinliği nedeniyle de Twitter'da konuşulan isimlerden biri oldu. İkili, ilk dansları için hareketli bir parça seçtiler.
Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için dudak uçuklatan bir miktar ödedi. Özbey, düğünü için toplam 600 bin lira harcadı.