Merve Özbey Kenan Koçak evlendi düğün dansları olay oldu

Muradına eren Merve Özbey, Raffles Otel'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin ilk dansları ise sosyal medyaya damga vurdu. Merve Özbey, gelinliği nedeniyle de Twitter'da konuşulan isimlerden biri oldu. İkili, ilk dansları için hareketli bir parça seçtiler.