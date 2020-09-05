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Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini işte böyle açıkladı Kenan Koçak ile evli

Dört aylık hamile olan Merve Özbey, sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Sekiz ay önce Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, anne için artık gün sayıyor. Yaklaşık dört aylık hamile olan Özbey, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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Karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan ve kız bebek beklediklerini duyuran Merve Özbey, paylaşımına şu notu düştü:

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Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...

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Merve Özbey'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

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