Merve Dinçkol'dan yeni hamilelik kareleri!
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile evli olan Merve Dinçkol, hamileliğinin 6. ayında verdiği pozlarla dikkat çekti. Ünlü sunucunun karnı burnunda kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kanal D spikeri Merve Dinçkol, ‘Camdaki Kız’ dizisinde hayat verdiği Sedat Koroğlu karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu ile Temmuz 2025 yılında evlenmişti.
Dinçkol, nikah töreninde İtalyan bir tasarımcının kendisine hazırladığı ipek sade bir elbise tercih etmişti. Şerifoğlu’nun nişan hediyesi ise 30 bin dolarlık pırlanta yüzük olmuştu.
Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozlarını paylaşan çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Şimdilerde 6 aylık hamile olan Merve Dinçkol, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Dün eşi ve köpeğiyle dışarı çıkan güzel spikerin yeni karelerine beğeni yağdı.
