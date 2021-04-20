Merve Çağıran ekranlara geri dönüyor yeni projesi belli oldu
Ünlü oyuncu Merve Çağıran, ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Kalp Yarası dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Son olarak Çocuk dizisinde rol alan Merve Çağıran, 1 yıldan uzun süredir beklettiği hayranlarını sevindirdi. Çağıran, Atv ekranında yeni sezon için hazırlıkları başlayan Kalp Yarası isimli dizi ile anlaşmaya vardı.
2007 yapımı gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde canlandırdığı Gülçin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu yıllar içinde Kaçak Gelinler, Şefkat Tepe, Tatlı Küçük Yalancılar, Fi, Çarpışma ve son olarak Çocuk dizisiyle ekrana geldi.
Çocuk dizisinde Akça karakterinde izlediğimiz oyuncu rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu ile de sette başladığı yakınlaşmasını aşka dönüştürmüştü. Uzun süredir magazin gündeminde Hacıoğlu ile aşkıyla gündemde olan oyuncu, 1 yıl fazla bekledikten sonra yeniden dizilere dönme kararı aldı.
Ünlü oyuncu Kalp Yarası isimli dizide Nilgün karakterini canlandıracak.