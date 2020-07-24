Merve Boluğur'un sevgilisi hakkında bomba detay hepsine tek tek yazmış
Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. O detay ise herkesin ağzını açık bıraktı.
Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra uzun bir süre kimseyle beraber olmayan Merve Boluğur, aşk orucunu bozdu. Geçtiğimiz gün Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.
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32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı ilk paylaşımla Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.
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Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra magazin basını tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi.
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Boluğur, yakalanmanın ardından ise yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında ''Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor'' diyen oyuncuya hayranları ''Kumralı yine kaptın'' diye takıldı.
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