Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozları takipçilerini mest etti! Beğeni rekoru kırdı
İnstagram hesabından cesur pozlarını paylaşan Merve Boluğur beğeni rekor kırdı hayranlarını mest etti.
Son günlerde kurallara uymayarak sokaklarda maskesiz bir şekilde gözükmesiyle gündem olan Merve Boluğur, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Merve Boluğur'un dekolteli ve cesur pozlarıyla olay oldu.
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Ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar takipçilerini mest etti.
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Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Boluğur'un göğüs ve bacak dekolteli pozları adeta beğeni rekoru kırdı.
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Boluğur'un dekolteli pozu kısa sürede 127 bini aşkın beğeni aldı.
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