Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Olumlu dönüş olmadı

Bununla da yetinmeyen güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de tatil yapmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti. Bedava tatil için ünlülüğünü ve Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı ise alamadı.