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Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Boluğur'un, Bodrum'da bedava tatil için otellere mesaj attığı iddia edildi.

Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ne iş ne de aşk hayatında işleri istediği gibi gitmeyen Merve Boluğur, bu defa bomba bir iddiayla gündeme geldi.

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Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere mesaj atan Merve Boluğur, bedava tatil yapmak için kolları sıvadı. 'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre ünlü oyuncu bedava tatil için her oteli arıyor.

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Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Olumlu dönüş olmadı

Bununla da yetinmeyen güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de tatil yapmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti. Bedava tatil için ünlülüğünü ve Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı ise alamadı.

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Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandırdıktan sonra dizi setlerinden uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medyayı ise aktif olarak kullanıyor.

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