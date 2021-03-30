Merve Boluğur'un bedava tatil yapmak için otellere mesaj attığı iddia edildi
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Boluğur'un, Bodrum'da bedava tatil için otellere mesaj attığı iddia edildi.
2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ne iş ne de aşk hayatında işleri istediği gibi gitmeyen Merve Boluğur, bu defa bomba bir iddiayla gündeme geldi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki otellere mesaj atan Merve Boluğur, bedava tatil yapmak için kolları sıvadı. 'Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre ünlü oyuncu bedava tatil için her oteli arıyor.
Olumlu dönüş olmadı
Bununla da yetinmeyen güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya gibi tek kuruş ödemeden Maldivler'de tatil yapmak için buradaki otellerle bile irtibata geçti. Bedava tatil için ünlülüğünü ve Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı ise alamadı.
Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandırdıktan sonra dizi setlerinden uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medyayı ise aktif olarak kullanıyor.