Merve Boluğur'u çıldırtan soru! Sevgilisinin yanında gazetecileri dövmekten beter etti!
Merve Boluğur, son zamanlarda çok fazla eleştirinin hedefi oldu. Hakkında ''bu kız delirmiş'' yorumları yapılan Boluğur için eski esi Murat Dalkılıç suçlandı. Dalkılıç, suçlamalara dayanamayıp sosyal medya hesabından bir tepki yazısı paylaştı. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Merve Boluğur'a sevgilisinin yanında Dalkılıç ile ilgili soru sorulunca olanlar oldu.
Oyuncu Merve Boluğur, son günlerde sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Yaptığı her hareketin gündeme düşmesiyle birlikte kötü yorumlara maruz kaldı. Hakkında yapılan eleştirilerin ucu Murat Dalkılıç'a dokundu. Boluğur'u kötü hale soktuğu söylenen Dalkılıç se daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından bir tepki mesajı yayınladı. Bunun üzerine Merve Boluğur'a Murat Dalkılıç ile ilgili soru yöneltildi. O sırada sevgilisiyle el ele yürüyen ünlü oyuncu, basın mensuplarını dövmekten beter etti.
Merve Boluğur son günlerde hakkında yapılan yorumlara verdiği yanıtla gündemde... İlişkilerine dair aldığı yorumlara isyan eden oyuncu sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi.
Sevgilisinin yanında eski eşi Murat Dalkılıç’ın açıklamalarıyla ilgili soru sorulunca Merve Boluğur sinirlendi.
2015 yılında Merve Boluğur ile nikah masasına oturan popçu Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski karısı hakkındaki yorumlara isyan etti. Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlara kızın Dalkılıç "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..." dedi.