Merve Boluğur'u çıldırtan soru! Sevgilisinin yanında gazetecileri dövmekten beter etti!

Oyuncu Merve Boluğur, son günlerde sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Yaptığı her hareketin gündeme düşmesiyle birlikte kötü yorumlara maruz kaldı. Hakkında yapılan eleştirilerin ucu Murat Dalkılıç'a dokundu. Boluğur'u kötü hale soktuğu söylenen Dalkılıç se daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından bir tepki mesajı yayınladı. Bunun üzerine Merve Boluğur'a Murat Dalkılıç ile ilgili soru yöneltildi. O sırada sevgilisiyle el ele yürüyen ünlü oyuncu, basın mensuplarını dövmekten beter etti.