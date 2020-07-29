Merve Boluğur'dan olay yatak pozu! Sosyal medyaya damga vurdu
Oyuncu Merve Boluğur'un Alaçatı'da sevgilisi Burak Dayı ile tatili devam ederken paylaştığı yatak pozu olay oldu.
Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu bu defa ise yatak pozunu paylaştı. Merve Boluğur yatakta çekilen bir fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla paylaştı.
17
Karantina günlerinde üniversiteye girme planları kuran ancak sonrasında bu planlarından vazgeçen Merve Boluğur yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
27
Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının yüzünü ilk kez gösteren oyuncu Merve Boluğur sevgilisiyle yaptığı tatiline devam ediyor.
37
Sık sık Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Boluğur son paylaşımıyla ise hayranlarını şaşırttı.
47