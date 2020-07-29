Merve Boluğur'dan olay yatak pozu! Sosyal medyaya damga vurdu

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu bu defa ise yatak pozunu paylaştı. Merve Boluğur yatakta çekilen bir fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla paylaştı.