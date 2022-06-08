Merve Boluğur'dan Gülşen'e Van Gogh benzetmesi!
Hayatımıza Acemi Cadı dizisindeki "Ayşegül" karakteriyle giren güzel oyuncu dün annesiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Son zamanlarda dikkat çeken salaş tarzıyla objektiflere yansıyan Boluğur, magazin gündeminde dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Gülşen'in iddialı tarzı sorulunca, Van Gogh'a benzediğini söyledi.
Boluğur, aşk hayatıyla ilgili soruya cevap verirken kalbinin boş olduğunu söyledi:
"Benim bir saniyemi alır"
"Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim" diye konuştu.
"Gülşen sanat yapıyor"
Şarkıcılığa soyunan Boluğur, şimdiden tekliflerin gelmeye başladığını söyledi. Gülşen’in tarzını çok beğendiğini söyleyen Boluğur "Gülşen’i çok cesur buluyorum. Kadın sanat yapıyor..."