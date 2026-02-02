Merve Boluğur'dan cami paylaşımı! Düştüğü not ilginç bulundu...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son paylaşımını camiden yaptı. Boluğur'un paylaşımına, "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir." notunu düşmesi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir not düşmeyi de ihmal etmedi.
"DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDEN İBARETTİR"
Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir" sözü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Merve Boluğur, aktris. 1987'de İstanbul'da doğup Nişantaşı'nda büyüyen Boluğur'un babası ayakkabıcı, annesi ev hanımıdır. Bir de erkek kardeşi vardır. Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra modellik yapmaya başladı ve çeşitli reklam filmlerinde oynadı.
Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmış, Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul’da doğdu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. 2006 – 2007 yılları arasında oynadığı Acem Cadı dizisinde ünlenmiştir.
Aynı yıl “Keloğlan Kara Prense Karşı” filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştır.