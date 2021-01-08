Merve Boluğur YouTube kanalıyla yetinmedi yeni bir mesleğe el attı şoke etti
Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, en son YouTube kanalı açtı, kesmedi. Boluğur, yeni mesleğini sürpriz diyerek duyurdu.
Sosyal medya paylaşımları, maskesiz birçok defa yakalanması derken Merve Boluğur son olarak YouTube kanalı açtı. YouTube kanalında çeşitli ilişki tavsiyeleri verdiği videosu çok konuşuldu. Olumlu-olumsuz birçok yorum yapıldı.
Fakat Merve Boluğur'u açtığı YouTube kanalı da kesmedi. Uzun bir süredir oyunculuk yapmayan Boluğur, yeni mesleğini sürpriz diyerek sosyal medya hesabından açıkladı.
Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı oluyor. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda" diyerek şarkıcılığa soyunduğunu söyledi.
Öte yandan Merve Boluğur, ilk YouTube videosunda bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele aldı.