Merve Boluğur YouTube kanalını açtı ilişki tavsiyeleri olay yarattı TT oldu
Merve Boluğur'un tanıtım videosu bile çok konuşulan YouTube videosunu yayımlandı. İlişki tavsiyeleri verdiği videosu, izleyenlere "Terzi kendi söküğünü dikemez derler'' dedirtti.
Televizyon ekranlarında uzun bir süredir yer almayan Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı. Geçtiğimiz günlerde de tanıtım videosu yayımladı. Hayranları merakla Boluğur'un videosunu bekliyordu ki dün ilk kez YouTube'da yayımlandı.
'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğur, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.
Bu durum videoyu izleyen bazı kişilere ise "Terzi kendi söküğünü dikemez derler Merve'' dedirtti.