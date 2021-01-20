Merve Boluğur yakışıklı erkek ilanı verdi! Yeni mesleği için harekete geçti
YouTube kanalıyla ses getiren Merve Boluğur, yeni mesleği için yakışıklı erkek ilanı verdi.
Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra YouTube kanalından yayımladığı videolarla adından söz ettiren Merve Boluğur, YouTube'la da tav olmadı. Yeni bir mesleğe yelken açtı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan sürpriz diyerek yeni mesleğini açıkladı.
Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı oluyor. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda" diyerek şarkıcılığa soyunduğunu söyledi.
Merve Boluğur, ilk şarkısını çıkarmak için hazırlıklara başladı. Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen oyuncu, "Bomba gibi geliyorum. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım" dedi.
Kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini belirten Boluğur, ilk klibini şubat ayında çekecek.