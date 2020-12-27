Merve Boluğur siyah minisiyle poz verdi İnstagram'ı yaktı geçti! Takipçilerini mest etti
İnstagram hesabından cesur pozlarını paylaşan Merve Boluğur yeni fotoğraflarıyla hayranlarını mest etti.
Televizyon ekranlarında uzun bir süredir yer almayan Merve Boluğur birçok ünlü isim gibi Youtube kanalı açtı. Geçtiğimiz günlerde ilk videosuyla magazin dünyasını adeta sarsmıştı.
Takipçilerine adeta sürpriz yapan genç güzel ilk videosunda aşk doktoru olmuş ve kadın, erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulunmuştu.
Aşk doktoru olduğu videosunun etkileri magazin dünyasında sürerken Boluğur sosyal medya hesabındna paylaştığı pozlar ile takipçilerini mest etti.
Yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Boluğur, siyah iddialı tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.