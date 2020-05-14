Merve Boluğur Şahan Gökbar'ı Berrak Tüzünataç üzerinden vurdu! Olay oldu

"Şahan'a olay öpüşme fotoğrafıyla gönderme yaptı": Şahan Gökbar'ın kendisini tiye aldığı mesajına kayıtsız kalamayan Merve Boluğur, Şahan Gökbakar'ın bir döneme damga vuran magazin haberine gönderme yaptı. Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010 yılında oyuncu Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasından öpüşürken yakalanmış ve bu görüntüler yıllarca konuşuldu.