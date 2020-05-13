Merve Boluğur puzzle yaptı fena diline düştü bakın kendisini nasıl savundu

Geçtiğimiz günlerde Adriana Lima ile fotoğrafını paylaşmasıyla herkesin ağzını açık bırakan Merve Boluğur, uzun bir süre Lima ile olan fotoğrafı nedeniyle magazin gündemini meşgul etmiş, çok konuşulmuştu. Eski Victoria's Secret mankeninden daha güzel olduğunu söyleyenler çoğunluktayken Boluğur bir anda sosyal medyada alay konusu haline geldi.