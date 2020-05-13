Merve Boluğur puzzle yaptı fena diline düştü bakın kendisini nasıl savundu
Merve Boluğur, karantina günlerinde yaptığı puzzle nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi ve alay konusu oldu. Twitter'da puzzle sebebiyle TT (en çok konuşulanlar) listesine giren Boluğur, eleştirilere Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Adriana Lima ile fotoğrafını paylaşmasıyla herkesin ağzını açık bırakan Merve Boluğur, uzun bir süre Lima ile olan fotoğrafı nedeniyle magazin gündemini meşgul etmiş, çok konuşulmuştu. Eski Victoria's Secret mankeninden daha güzel olduğunu söyleyenler çoğunluktayken Boluğur bir anda sosyal medyada alay konusu haline geldi.
Karantina günlerinde neler yaptığını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayımlayan Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda bir matematik test kitabı paylaşmış ve yeniden üniversite sınavına gireceğini açıklamıştı. Son olarak Boluğur, karantinada yaptıklarını paylaşmaya başladı.
Güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmından iki tane çocuk yapbozu paylaştı ve bu ana kadar her şey çok normaldi.
Fakat Boluğur, ardından o yapbozları yaptığını ve bitirdiğini yine Instagram'ın hikaye kısmından yayımladı üzerine de ''Bitti'' notunu iliştirdi ve kalp emojisi koydu.