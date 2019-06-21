Merve Boluğur o ismi sildi! Eser Yenenler'in düğünü yakın dostların arasını açtı

Berfu Yıldız ve Eser Yenenler, 9 Haziran'da Kilyos'ta dünyaevine girmiş, ikiliyi sevenleri de yalnız bırakmamıştı. Kilyos'ta gerçekleşen düğüne Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le katılırken, Yenenler'in dostu Oğuzhan Koç ise sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile beraber geldi.