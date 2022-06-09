Merve Boluğur müzik dünyasına adım attı! Bakın o şarkı sosyal medyayı nasıl ikiye böldü!
En son "Küçük Sırlar" dizisiyle ekranlara gelen, uzun süredir projelerde rol almayan başarılı oyuncu Merve Boluğur hayranlarını şaşırtarak, müzik dünyasına adım attı! Boluğur'un sözleri kendisine ait olan "Şşşşşşşt" şarkısı sosyal medyayı ikiye böldü! Takipçileri bomba şarkıya Ajdar ve Banu Alkan benzetmesi yaptı!
En son "Küçük Sırlar" dizisiyle ekranlara gelen, uzun süredir projelerde rol almayan başarılı oyuncu Merve Boluğur hayranlarını şaşırtarak, müzik dünyasına adım attı! Boluğur çıkardığı "Şşşşşşşt" şarkısıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Takipçileri bomba şarkı için bakın nasıl yorum yaptı!
Müzik sektörüne yöneldi..
2017 yılından beri ekranlardan uzak olan ve herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde hayranlarını şaşırtarak müzik sektörüne yöneldiğini açıklamıştı.
Şşşşştttt....
Ünlü isim, bir süredir çıkarmak için uğraştığı şarkısını sonunda yayınladı. Müzik kariyerine adım atan oyuncu Merve Boluğur'un 'Şşşşştttt' isimli şarkısı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Küçük Sırlar dizisi ile tanınmıştı..
Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu, Gonca Vuslateri, Kadir Doğulu ve Şenay Gürler'in de rol aldığı, gençlik ve drama türündeki 'Küçük Sırlar' (2010-2011) dizisinde 'Ayşegül' karakteriyle yıldızı parlamıştı..