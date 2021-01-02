Merve Boluğur maskesizliğini 'Yaradan'a çok inanıyorum' diyerek açıkladı
Merve Boluğur, defalarca maskesiz görüntülendi. Hatta 4 kez maskesiz olduğu için ceza yedi. Son olarak maskesizliğine dair yaptığı açıklamayla ise kafaları karıştırdı.
Yasak olmasına rağmen sürekli maskesiz görüntülenen hatta bunun için ceza yiyen oyuncu Merve Boluğur, paylaşımları ve açıklamalarıyla yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın zaman önce bir YouTube kanalı açan Boluğur, son röportajında özel hayatıyla iş hayatına kadar bilinmeyenleri anlattı.
Boluğur, ''Yıllar içinde hayatında neler değişti?'' sorusu üzerine şunları söyledi:
"Maddiyat... Madde ağırlıklı gittiğim bir yoldu. Her şeyi dışarıda arıyordum. Baktım, hayatta da sınanmalarımız bitmiyor. Manaya yöneldim. Korkularımın üzerine gittim. Önceliklerim, hayatı yorumlama şeklim değişti.''
''Kendime sınırları koyan meğer benmişim. Bir suçlu yokmuş. Bunları anlamak da aslında yaşla alakalı değil. Önemli olan edindiğin bilgileri uygulamaya koymak."
Yasak olmasına rağmen sürekli maskesiz görüntülenen Boluğur, "İnancı çok sağlam biriyim. Yaradan'a çok inanıyorum. O anlamda hesap verdiğim, sığındığım tek o, gerçekten" diyerek kafa karıştırdı. Paylaşımlarından dolayı takipçilerinin 'Bu kız delirdi' yorumlarına maruz kalan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: