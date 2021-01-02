Merve Boluğur maskesizliğini 'Yaradan'a çok inanıyorum' diyerek açıkladı

Yasak olmasına rağmen sürekli maskesiz görüntülenen hatta bunun için ceza yiyen oyuncu Merve Boluğur, paylaşımları ve açıklamalarıyla yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın zaman önce bir YouTube kanalı açan Boluğur, son röportajında özel hayatıyla iş hayatına kadar bilinmeyenleri anlattı.