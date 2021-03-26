Merve Boluğur, imaj değiştirdi kısa saçlarına beğeni yağdı
Yaptığı açıklamalarla, aşk hayatıyla sıkça gündem olan oyuncu Merve Boluğur, imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncunun yeni hali oldukça beğenildi.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve YouTube kanalı açan Merve Boluğur, şarkıcılığa da adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Burak Dayı ile geçtiğimiz aylarda ayrılan oyuncu yeni aşka yelken açtı.
Yeni sevgilisinin yüzünü gizleyerek paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, imajı tazeledi.
Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncunun 'Yenilik, kısa saçlar' notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.