Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan Boluğur'un erkek arkadaşının kim olduğu henüz bilinmiyor.
Son olarak Burak Dayı ile birliktelik yaşayan oyuncu Merve Boluğur, bu ilişkisini 6 ay önce bitirmişti. Boluğur, şimdi ise yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.
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Güzel oyuncu sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.
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Burak Dayı'dan 6 ay önce ayrılan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafa ateş emojisi ekledi.
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33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.
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