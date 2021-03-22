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Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan Boluğur'un erkek arkadaşının kim olduğu henüz bilinmiyor.

Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

Son olarak Burak Dayı ile birliktelik yaşayan oyuncu Merve Boluğur, bu ilişkisini 6 ay önce bitirmişti. Boluğur, şimdi ise yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

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Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

Güzel oyuncu sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

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Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

Burak Dayı'dan 6 ay önce ayrılan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafa ateş emojisi ekledi.

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Merve Boluğur, gizemli aşkıyla sarmaş dolaş poz verdi!

33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.

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