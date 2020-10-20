Merve Boluğur derin göğüs dekoltesiyle yıktı geçti görenleri hayran bıraktı
33 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor. Boluğur, derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla binlerce beğeni topladı.
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, Intagram üzerinden paylaştığı hemen hemen her pozuyla gündem olmaya devam ediyor. Boluğur, bu sefer de yaza veda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Boluğur, iddialı pozunu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notunu düştüğü gönderi 43 binden fazla beğeni aldı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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