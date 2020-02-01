Merve Boluğur Bebek'te erkek arkadaşıyla görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi
Ünlü oyuncu Merve Boluğur önceki gece bir erkek arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Boluğur, muhabirlerin erkek arkadaşını sorması üzerine "Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Bir süredir psikolojik destek aldığı bilinen güzel oyuncu Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Bebek'te bir mekanda erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin sorularına da tepki gösterdi.
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2017 senesinde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandıran Merve Boluğur, eğlence çıkışı erkek arkadaşıyla gazetecilerin objektiflerine takıldılar.
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Çiçek satıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" dedi.
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Boluğur, daha sonra arkadaşlarının kullandığı araçla Bebek'ten ayrıldı.
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