Merve Boluğur Bebek'te erkek arkadaşıyla görüntülendi! Muhabirlere tepki gösterdi

Bir süredir psikolojik destek aldığı bilinen güzel oyuncu Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Bebek'te bir mekanda erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin sorularına da tepki gösterdi.