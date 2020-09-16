Merve Boğulur'un umursamaz tavırları pes dedirtti! Gazetecileri görünce yapacağını şaşırdı
Burak Dayı ile ilişkisini bitiren oyuncu Merve Boluğur'un virüse karşı olan umursamaz tavrı tepkilerin odağı oldu.
Aşk hayatı ve cesur pozları ile magazin gündemini meşgul eden Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde yaz aşkı Burak Dayı ile ilişkisini bitirmişti.
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Geçtiğimiz günlerde sütyen takmadan fotoğraf paylaşan Merve Boğulur takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.
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Bazı takipçileri Merve Boğulur'un bu paylaşımları abartılı bularak tepki göstermişti.
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Tek başına AVM'ye giden oyuncunun yine sütyen tercih etmediği görülmüştü.
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