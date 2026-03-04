Mert Yazıcıoğlu yeğeni ile paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu özel yaşamında genellikle soğuk tavırları ile dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncu son paylaşımı ile ise şaşkınlık yarattı. Sıcak ve sevimli tavırlarına sosyal medyada yorum yağdı.
ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil aile pozuyla gündeme geldi.
Yakışıklı oyuncunun yeğeniyle verdiği samimi kareler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yazıcıoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, doğal ve içten halleri dikkat çekti. Yeğeniyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.
Takipçileri, “Amcasının gülü”, “Ekrandaki karizma evde pamuk gibi” gibi yorumlarla sevgilerini dile getirdi.
Ekranda sert ve karizmatik bir karaktere hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun aile içindeki sıcak tavırları hayranlarını bir kez daha etkiledi. Paylaşım, kısa sürede magazin gündemine oturdu ve sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasına girdi.