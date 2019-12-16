Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı
İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürütülen soruşturmada, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı.
Doktor Nazmi A., "Bilinci kapalı durumdaydı. Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Ambulansa teslim ettikten sonra çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konusu değildi" dedi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hemen acil odasına geçtim
Küçük çocuğun ölümüne yönelik soruşturma devam ederken, aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. "Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi" Doktor Nazmi A., ifadesinde Şefkat Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yaptığını belirterek, "10 Aralık 2019 günü saat 08.50 sıralarında sağlık ocağındayken bir tane erkek çocuğunun acil olarak getirildiğini öğrenince hemen acil odasına geçtim.
Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi
Çocuk sedyeye yatar vaziyette, zor da olsa nefes alır şekildeydi. Bilinci kapalı durumdaydı. Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112’yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik. Ambulansa teslim ettikten sonra çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konusu değildi" diye konuştu.