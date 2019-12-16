Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesi ortaya çıktı

Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi

Çocuk sedyeye yatar vaziyette, zor da olsa nefes alır şekildeydi. Bilinci kapalı durumdaydı. Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112’yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik. Ambulansa teslim ettikten sonra çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konusu değildi" diye konuştu.