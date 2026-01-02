Mert Hakan Yandaş'tan yeni mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um...''
Türk futbolundaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına bir mektup daha geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sporda şike ve bahis soruşturması nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan taraftarına ikinci mektup geldi. Yandaş'ın bu mektupta ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um...'' ile başlayan sözleri taraftarlarca gündemdeki yerine aldı. İşte mektubun tamamı...
"Sevgili FENERBAHÇE AİLEM VE FUTBOL AİLESİ’NE
Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.
Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız…
FENERBAHÇE formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük FENERBAHÇE camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da…