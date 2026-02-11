Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yandaş'ın cezaevinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yandaş'ın cezaevindeki görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Paylaşılan görüntüye ilişkin kulüp ya da yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci devam ediyor.