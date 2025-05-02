Mert Hakan Yandaş 10 binde 1 görülen hastalığa yakalandı! Hastanede tedavi altında
Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz gün sağlığıyla ilgili endişelendirici bir açıklama yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın 10 binde 1 görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak ediliyor.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada son durumunu açıkladı.
"Hastanede tedavi görüyorum"
Yandaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor.
"Taburcu olana kadar anlayış rica ediyorum"
Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."