Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kaleyi sağlama almak için tarihi bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'un transferi için hem oyuncu tarafıyla hem de siyah-beyazlı kulüple kesin anlaşma sağladı.

Takas iddiası

Sabah'ta yer alan göre Mert Günok'un transferi için Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdi. Siyah-beyazlıların anlaşma şartları gereği Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro da ödeme yapacağı ifade edildi.

Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde de maaş ve sözleşme süresi konusunda mutabakata varıldığı, resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

2,5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleciyle 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Yapılacak sözleşmede ayrıca belirli maç sayısına göre uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten Mert Günok için bu transfer, "Eve dönüş" anlamı taşıyor. Başakşehir ve Beşiktaş maceralarında şampiyonluklar yaşayan ve milli takımın değişmez ismi olan tecrübeli eldiven, yıllar sonra Kadıköy'e bu kez "1 numara" olarak dönüyor.

10 yıl önce söz vermişti

Mert, 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.