Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın Bodrum'da pazar turu: Bir parça 500 tl!

Bildiğiniz pazarları unutun!

Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın Bodrum'daki pazar turu sosyal medyada her ne kadar 'mütevazı çift' yorumlarıyla karşılansa da Bodrum Yalıkavak pazarı dudak uçuklatan fiyatlarıyla biliniyor.