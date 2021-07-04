Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın Bodrum'da pazar turu: Bir parça 500 tl!
Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat önceki gün Yalıkavak’taki halk pazarındaydı.
Mert Fırat ile sosyetik eşi İdil Fırat’ı Bodrum Yalıkavak’taki halk pazarında görüp tanıyan hayranları şaşkınlığa uğradı. Ünlü oyuncu, pazardaki ürünleri üzerine deneyip inceledi.
Tezgahlardaki ürünleri inceleyen çift, pazarda ilgi odağı oldu. Birçok kişi ikiliyle fotoğraf çektirmek istedi.
Bildiğiniz pazarları unutun!
Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın Bodrum'daki pazar turu sosyal medyada her ne kadar 'mütevazı çift' yorumlarıyla karşılansa da Bodrum Yalıkavak pazarı dudak uçuklatan fiyatlarıyla biliniyor.
Instagram'da haberi alıntılayan bir magazin sayfası, bir parça ürünün fiyatının bile 500 tl'den aşağı olmadığını yazarak sosyal medyadaki bu algıyı ve haberleri eleştirdi.