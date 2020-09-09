Mert Fırat hamile eşi İdil Fırat'a övgüler yağdırdı işte o romantik mesajlar

Eşi ile bu karesini yayınlayan Mert Fırat, şu ifadeleri kullandı:

''Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman. Bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz. Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdil Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi.''