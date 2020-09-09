Mert Fırat hamile eşi İdil Fırat'a övgüler yağdırdı işte o romantik mesajlar
Mert Fırat ve İdil Fırat çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
İdil Fırat, 2018 yılında oyuncu Mert Fırat ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Eşi ile bu karesini yayınlayan Mert Fırat, şu ifadeleri kullandı:
''Bir kere tuttuk ellerimizi, bir daha hiç bırakmayalım diye. Aylar, haftalar gibi geçti, su oldu aktı zaman. Bir baktık ki iki yıl olmuş ve artık üç kişiyiz. Sizi karşıma çıkartan hayata binlerce kez teşekkür ediyorum İdil Hanımefendi. Beklediğim her dakikaya değdi.''
İdil Fırat ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
''Hayatımın en güzel, en özel, en sihirli gününün üzerinden iki sene geçmiş... Bu iki senenin her günü, her anı için sana teşekkür ederim sevgilim. Bütün ömrümüz aynı heyecanla, aşkla, sevgiyle, huzurla geçsin...''
Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.