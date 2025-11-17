Mert Demir'den aşk paylaşımı! Sosyal medya onları konuşuyor...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Mert Demir, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisini yeniden gündeme taşıyan bir paylaşıma imza attı. Sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları konuşulan çiftten iddialara son verecek bir paylaşım daha geldi.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş yeni bir fotoğraf yayımlayarak takipçilerine adeta sürpriz yaptı.
Magazin dünyası, aylarca Mert Demir–Serenay Sarıkaya ilişkisinin “reklam aşkı” olduğu iddialarını konuşmuştu. İkili bu söylentilere sessiz kalmayı tercih etse de, ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodular hız kesmeden sürmüştü.
Tüm bu iddialara rağmen Sarıkaya'nın birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından silmemesi dikkat çekmişti.
Mert Demir, hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyince sessizliğini bozmuş ve şu açıklamayı yapmıştı: