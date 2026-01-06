Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Paris dönüşü görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, iki yıldır süren ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya özen gösterse de, son Paris tatilleri sosyal medyayı salladı. Çift, romantik kaçamak sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve ünlü çift, hayranlarından binlerce yorum aldı. Serenay Sarıkaya Mert Demir ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olmayı sürdürüyor.