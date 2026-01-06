Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Paris dönüşü görüntülendi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, iki yıldır süren ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya özen gösterse de, son Paris tatilleri sosyal medyayı salladı. Çift, romantik kaçamak sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve ünlü çift, hayranlarından binlerce yorum aldı. Serenay Sarıkaya Mert Demir ilişkisi, magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri olmayı sürdürüyor.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yeni yılı Fransa'nın romantik başkenti Paris'te kutlayarak hayranlarını kıskandırdı. İkili, Eyfel Kulesi'nin ışıkları altında geçirdikleri günleri sosyal medya paylaşımlarıyla gizlice ima etti. Mert Demir'in müzik kariyeri ve Serenay Sarıkaya'nın oyunculuk projeleri arasında sıkışan yoğun tempolarına rağmen, bu kısa kaçamak ilişkilerini taze tuttu. Çiftin Paris macerası, Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkı aramalarını Google'da zirveye taşıdı.
Paris tatili sonrası İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, havalimanında objektiflere takıldı. Uçak rötarı nedeniyle yolculukları uzayan ikili, gazetecilere "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" diyerek kısa bir açıklama yaptı.
Mert Demir'in rahat tarzı ve Serenay Sarıkaya'nın görünümü, çiftin uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu anlar, Serenay Sarıkaya Mert Demir havalimanı görüntüleri gibi aramaları artırarak haber sitelerinde viral oldu.