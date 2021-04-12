"Köyde elma bahçemiz var. Eskiden burada yaşamımızı sürdürüyorduk" diyen Gök "Burada elektrik olmadığı için 4 kilometre uzaklıktaki Akçayol köyüne gidip geliyordum artık burada kalacağım. Hurda çamaşır makinesi ve dinamoyla elektrik ürettim. 300 metre uzunluğunda bir hortum getirdim." ifadelerini kullandı.