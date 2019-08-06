Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mazot taşıyan akaryakıt tankeri devrildi. 8 bin litre mazotun döküldüğü yol trafiğe kapatıldı.

Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü - Sayfa 1

MERSİN’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden sızan mazotu bidonlara dolduran vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.

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Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü - Sayfa 2

Mersin-Adana istikameti D-400 karayolunda seyir halinde olan A.Y.'nin kullandığı 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü kamyon, Bağlarbaşı kavşağında önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkarak yan yattı.

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Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü - Sayfa 3

Kazada yola dökülen mazotun aktığını gören bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla akıp giden mazotu toplamaya çalıştı.

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Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü - Sayfa 4

Ellerindeki bidonlara mazotu dolduran vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu.

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