Mersin'de üretip 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar! Salgını fırsata çeviren kardeşler paraya para demiyor

Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, Eskişehir'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesinin ardından, 'Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun' sloganı ile 'sıfır maliyetli' kilitli pizza kutusu üretti. Ürünün tüm haklarını alabilmek için 4 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu, geçen yıl 10 Ağustos'ta onaylandı.