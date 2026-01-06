Mersin'de trafikte akrobatik hareketler pahalıya patladı: Motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 2 bin 719 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Kimliği belirlenen sürücü E.P, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 lira ceza uygulandı.