Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı

Mersin’de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı - Sayfa 1

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6030 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Öğle saatlerinde aniden evin salonunun tavanı çöktü.

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Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı - Sayfa 2

 Olay sırasında salonunda bulunan 65 yaşındaki Zeynep Gökçe ile oğlu Reşit Gökçe (35) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

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Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı - Sayfa 3

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de incelemelerde bulundu. 

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Mersin'de tek katlı evin tavanı çöktü anne ve oğul yaralandı - Sayfa 4

Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

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