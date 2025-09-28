BIST 11.378
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4
